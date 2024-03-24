Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bir otomobile çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Alkol testi sonucunda hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.03.2024 01:46  Güncelleme: 01:49
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Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi Dörtyol Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. hakimiyetindeki 34 NY 0841 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, M.A. idaresindeki 34 GVD 556 plaklalı Opel marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A., özel bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan promil testinde O.K.'nin alkollü olmadığı belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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