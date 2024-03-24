Hafif ticari araç otomobile çarptı: 1 yaralı

Denizli'de Parkta Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir parkta meydana gelen olayda, bir şüpheli eşi ve eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Şüpheli daha sonra gözaltına alındı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Şüpheli, saldırıyı eşini aldattığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.