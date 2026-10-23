Hakkari Yüksekova'da iki trafik kazası yaşandı, toplam 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da iki trafik kazası yaşandı, toplam 10 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova\'da iki trafik kazası yaşandı, toplam 10 kişi yaralandı
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Yüksekova-Van kara yolu Yeni Köprü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. İpekyolu Caddesi'nde kalp krizi geçirdiği belirtilen sürücünün yönetimindeki öğrenci servisi markete çarptı; sürücü ve üç öğrenci yaralandı, toplam 10 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk kaza Yüksekova- Van kara yolu Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 BHE 418 plakalı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise İpekyolu Caddesi Sabancı Kavşağı'nda gerçekleşti. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen D.O. yönetimindeki öğrenci servisi kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir binanın giriş katında bulunan marketin kapısına çarpan serviste, sürücü D.O. ile öğrenciler B.E. (8), M.Y. (7) ve H.B.Y. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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