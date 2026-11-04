Hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kilis'te yakalandı - Son Dakika
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Hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kilis'te yakalandı

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Hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kilis\'te yakalandı
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Hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kilis\'te yakalandı
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Kilis'te kasten öldürme ve uyuşturucu suçlarından hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin il genelindeki çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca 15 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkında 15 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Kilis'te yakalandı - Son Dakika
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