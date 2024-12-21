TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması - Son Dakika
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TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması

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Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Gazeteci Özlem Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirterek "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm" ifadesini kullandı.

21.12.2024 18:22
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TSK'yı DEAŞ terör örgütüne benzettiği için hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlikteki işlemleri süren Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

"DEDEMİN DEDESİ ÇANAKKALE ŞEHİDİDİR"

Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm." ifadesini kullandı. Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü.

YANLIŞ ANLAŞILMAMDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM

Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti. Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi. Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi. Hakimlik, şüpheli Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses\'ten savcıya \'Dedemin dedesi şehit\' savunması
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman A:
    Ya bide neleri kullanıp ajitasyon yapmış.Sözde gazeteci,devlet düşmanı kadın.Hadi ordan. 7 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dedesinin desi hangi mezarlıkta diye sorsan bilmez bunlar 8 3 Yanıtla
  • Ateş:
    Zoru görünce Atatürk'ü ve benim ailemde de şehit var kullanmaları ve yırtmaları bıktırdı.Hemen geri vites dimi.Iyyyyy şu kadından oldum olası nefret etmişimdir. 8 2 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    sıkışınca Atatürk başka bir skiz yok değilmi lan birkerede adam olun lan 5 2 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Bunun dedesini de alın ebesinide. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    bu topraklara ait değilsin nokta 4 0 Yanıtla
  • harun 8071:
    R nin kralı nasıl yapılır? 3 1 Yanıtla
  • Ogunulus:
    Sen dedeni izmir korfezinde ara ozlem 3 0 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    Atatürk'ün askerine IŞİD teröristi diyen kadın Atatürk cu oldugunu iddaa ediyor, menleket komediye döndü iyice... 3 0 Yanıtla
  • Erkan null:
    ya özlem birak dedeyi falan artik git iceri bak keyfine 2 0 Yanıtla
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