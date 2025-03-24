Halay Başı Anlaşmazlığı Sonucu Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Halay Başı Anlaşmazlığı Sonucu Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı

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Adana'da bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı yaşayan Ahmet B. ve Can Ç., kavga ettikleri kişilerin ismini söylemeyen Adem A.'nın evine ateş açtı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken polis ekipleri tarafından 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

24.03.2025 10:12
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Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet B., arkadaşı Can Ç.'nin kullandığı motosikletle husumetli olduğu Adem A.'nın evinin önüne gitti. Ahmet B. ve Can Ç., Adem A.'nın evine tabancalarla ateş edip, kaçtı.

İSİM SÖYLEMEDİĞİ İÇİN KURŞUNLAMIŞLAR

Gözaltına alınıp, Gasp Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin bir süre önce katıldıkları bir düğünde 'halay başı' anlaşmazlığı nedeniyle kavgaya karıştığı belirlendi. Ahmet B. ve Can Ç.'nin, kavga ettikleri kişilerin isimlerini söylemediği için Adem A.'ya husumet güttüğü, evini bulduktan sonra da kurşunladıkları ortaya çıktı.

"ÜZERİMİZDE TABANCA OLDUĞU İÇİN KAÇTIK"

Sorguya alınan şüpheliler, "O bölgeden geçtik ancak eve ateş etmedik. Üzerimizde tabanca olduğu için polisten kaçtık" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ç. ile Ahmet B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan üst aramasında çelik yelek giydiği belirlenen şüphelilerden 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'Halay başı' tartışmasında husumet güttükleri kişinin evini kurşunladılar
Halay Başı Anlaşmazlığı Sonucu Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halay Başı Anlaşmazlığı Sonucu Silahlı Kavga: Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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