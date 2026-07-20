Haliç'te Tekne Kazası: Personel Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Haliç'te Tekne Kazası: Personel Cesedi Bulundu

Haliç\'te Tekne Kazası: Personel Cesedi Bulundu
20.07.2026 00:48
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Haliç'te tur teknesinin köprü ayağına çarpması sonucu düşen personel Yasin Konya'nın cesedi 8 saat sonra bulundu.

İstanbul Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesinden düşen personelin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki 'Hero' isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düşmüştü. 8 saatlik aramanın ardından Konya'nın cesedine ulaşılmıştı. Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

Konya'nın tekneden düşerek can verdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde köprünün altından geçtiği esnada arka tarafının savrulduğu teknenin önünde ayakta duran Yasin Konya'nın suya düştüğü anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güvenlik Kamerası, Denizcilik, 3. Sayfa, Güvenlik, İstanbul, Turizm, Konya, Haliç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haliç'te Tekne Kazası: Personel Cesedi Bulundu - Son Dakika

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