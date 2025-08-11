İstanbul'da geçtiğimiz günlerde minibüs şoförünün direksiyon başında cinsel içerikli film izlediği anların ortaya çıkması, hem yolcular hem de kamuoyunda tepki yaratmıştı. Henüz bu olayın etkileri sürerken, benzer bir skandal bu kez Bursa'da yaşandı.
Bursa'da kent içi sefer yapan bir özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonundan müstehcen film izledi. O anlara tanık olan bir kadın yolcu, durumu fark edince tepki gösterdi. Yolcu, şoföre bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek kendisini yetkililere şikâyet edeceğini söyledi.
Kadının uyarısı üzerine otobüs şoförü yalnızca "Özür dilerim" demekle yetindi. Yolcunun tepkisine rağmen aracı kullanmaya devam eden şoförün bu tavrı, olayı daha da tepki çeker hale getirdi.
Olay, yolcunun kayda aldığı görüntülerle birlikte kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar, direksiyon başında bu tür davranışların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de toplumsal ahlakı zedelediğini belirterek sürücüye tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken yakalandı: Özür dilerim - Son Dakika
