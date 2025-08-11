Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken yakalandı: Özür dilerim

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde minibüs şoförünün direksiyon başında cinsel içerikli film izlediği anların ortaya çıkması, hem yolcular hem de kamuoyunda tepki yaratmıştı. Henüz bu olayın etkileri sürerken, benzer bir skandal bu kez Bursa'da yaşandı.

KADIN YOLCUYA YAKALANDI

Bursa'da kent içi sefer yapan bir özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonundan müstehcen film izledi. O anlara tanık olan bir kadın yolcu, durumu fark edince tepki gösterdi. Yolcu, şoföre bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek kendisini yetkililere şikâyet edeceğini söyledi.

"ÖZÜR DİLERİM" DEMEKLE YETİNDİ

Kadının uyarısı üzerine otobüs şoförü yalnızca "Özür dilerim" demekle yetindi. Yolcunun tepkisine rağmen aracı kullanmaya devam eden şoförün bu tavrı, olayı daha da tepki çeker hale getirdi.

Olay, yolcunun kayda aldığı görüntülerle birlikte kısa sürede gündem oldu. Vatandaşlar, direksiyon başında bu tür davranışların hem trafik güvenliğini tehlikeye attığını hem de toplumsal ahlakı zedelediğini belirterek sürücüye tepki gösterdi.