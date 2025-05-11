Türkiye'ye özel teşekkür! Hamas, son ABD'li esiri de serbest bırakacak - Son Dakika
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Türkiye'ye özel teşekkür! Hamas, son ABD'li esiri de serbest bırakacak

Türkiye\'ye özel teşekkür! Hamas, son ABD\'li esiri de serbest bırakacak

Hamas, ateşkesin sağlanması için ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ardından yaşadığı bilinen son ABD'li esir olan ve İsrail vatandaşlığı da bulunan Edan Alexander'ı serbest bırakacağını açıkladı. Hamas'tan yapılan açıklamada, Katar, Mısır ve Türkiye'ye geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rol nedeniyle teşekkür de edildi.

11.05.2025 22:57
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, bir esiri serbest bırakacağını açıkladı.

YAŞADIĞI BİLİNEN SON ABD'Lİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Hamas, ABD'li yetkililerle yapılan son görüşmelerin ve "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" ardından yaşadığı bilinen son ABD'li esir olan ve İsrail vatandaşlığı da bulunan Edan Alexander'ı serbest bırakılması yönünde karar alındığını bildirdi. Alexander'ın ne zaman serbest bırakılacağı ise belirtilmedi.

Hamas, ABD vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bırakacak
Edan Alexander

KATAR, MISIR VE TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Hamas'tan yapılan açıklamada, derhal ateşkes müzakerelerine başlamaya ve savaşı sona erdirmeye hazır olunduğu kaydedildi. Hamas, ayrıca Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür ederek geçmiş dönemde siyasi ve insani çabaların desteklenmesinde oynadıkları rolü takdir etti.

"HAMAS SON BİRKAÇ GÜNDÜR ABD YÖNETİMİYLE TEMAS HALİNDE"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya, "Arabulucu kardeşlerimizin ateşkes sağlama çabalarının bir parçası olarak Hamas son birkaç gündür ABD yönetimiyle temas halinde ve hareket büyük bir iyi niyet göstergesinde bulundu. ABD vatandaşlığına sahip olan İsrailli asker Edan Alexander'ın serbest bırakılması, ateşkesin sağlanması, geçişlerin açılması ve Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yardım girişine izin verilmesi için atılan adımların bir parçası olacak" dedi.

Hamas, ABD vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bırakacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

WİTKOFF İSRAİL'E GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın Alexander'ı serbest bırakılma sürecini desteklemek için İsrail'e gitmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Türkiye, 3-sayfa, İsrail, Mısır, Katar, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'ye özel teşekkür! Hamas, son ABD'li esiri de serbest bırakacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • R C G:
    teror örgütü Hamas candır, gerisi öcalandır. 1 1 Yanıtla
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