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Hamas, İsrail'e saldırı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e saldırı görüntülerini paylaştı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı.

Hamas, İsrail\'e saldırı görüntülerini paylaştı
10.12.2023 - 20:15,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 65'inci günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine yakın mesafeden saldırılar düzenlediği ve bazı saldırılarda ise dron kullandığı görüldü. - GAZZE

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas, İsrail'e saldırı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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