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Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine düzenlediği saldırılara dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü. Ayrıca, Hamas'ın keskin nişancıları İsrail askerlerini etkisiz hale getirirken, roket saldırılarıyla İsrail askerleri ve zırhlı araçları vuruldu.

25.12.2023 - 23:45,
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermek için tanka saldırı düzenledi. Görüntülerde bir Hamas üyesinin tankın yanına giderek patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

KASSAM SAVAŞÇISI, YANINA KADAR GİTTİĞİ İSRAİL TANKINI İMHA ETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 80'inci gününde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Kassam Tugayları'nın yayınladıkları görüntülerde, bir Hamas üyesinin İsrail ordusuna ait tankın yanına giderek paletlerine patlayıcı yerleştirdiği görüldü.

Hamas, İsrail tankına saldırı düzenledi

Görüntülerde ayrıca, Hamas'ın keskin nişancılarının çok sayıda İsrail askerini etkisiz hale getirdiği, roket saldırılarıyla İsrail askerlerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlar yer aldı.

Kassam savaşçısı, yanına kadar sokulduğu İsrail tankını havaya uçurdu

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hamas, İsrail tankına saldırı düzenledi

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 20 BİN 674'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 200'ü çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 674 Filistinli öldürüldü, 54 bin 536 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, İsrail tankına saldırı düzenledi

489 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 156'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 489 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hamas, İsrail tankına saldırı düzenledi

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

Hamas, İsrail tankına saldırı düzenledi

LÜBNAN-İSRAİL SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Hamas\'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hamas'ın İsrail güçlerine saldırı görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


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