Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 7 İsrailli rehinenin daha öldüğünü açıkladı.

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal medya hesabından İsrail'in son saldırılarına yönelik açıklama yaptı. Ubeyde, "Daha önce esirleri koruyan savaşçılarımızla irtibatımızın kesildiğini ve bazı esirlerin Siyonist saldırılarda öldürüldüğünü düşündüğümüzü belirtmiştik. Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra bazı savaşçılarımızın şehit olduğu, 7 esirin de öldürüldüğü tarafımızca doğrulanmıştır" ifadelerini kullandı. Esirlerden üçünün Haim Gershon Peri, Yoram Itak Metzger, Amiram Israel Cooper olduğunu aktaran Ubeyde, diğer dördünün isimlerinin daha sonra açıklanacağını söyledi. Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle ölen rehinelerin sayısının 70'i aştığını ifade ederek, "En başından beri rehinelerin hayatlarını korunmaya çalıştık, ancak düşman, rehine meselesinden kurtulmak için rehineleri kasten öldürüyor" dedi. - GAZZE