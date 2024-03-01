Saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı

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Saldır sonrası hastane kafeteryasına yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada meydana gelen ve 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı saldırı sonrası yaşanan panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı. Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan saldırının ardından kafeteryada yaşanan panik anları ile yaralıların sedyeler ve görevlilerin yardımıyla yürüyerek acil servise taşındıkları anların görüntüsüler bir kişinin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.