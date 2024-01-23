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Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü - Son Dakika
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Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü

Ordu'da seyir halindeki hafif ticari araç çıkan yangın sonrası 10 dakika sürmeden küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzeri, Samsun-Ordu yolu tünel çıkışında meydana geldi. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yaklaşık 10 dakika içerisinde araç tamamen yanarak küle döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

23.01.2024 - 15:15,
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Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü

ORDU - Ordu'da seyir halindeki hafif ticari araç çıkan yangın sonrası 10 dakika sürmeden küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzeri, Samsun-Ordu yolu tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, torununu doktora götüren Mustafa Çalış yönetimindeki 52 ABS 138 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yolun sağına çekti, araçtakiler dışarıya çıktı. Bu esnada motor kısmından büyüyen yangın, kısa sürede aracın tamamını sardı. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu, yaklaşık 10 dakika içerisinde araç tamamen yanarak küle döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

"Panik yapsak araçta mahsur kalabilirdik"

Olayı anlatan araç sahibi Mustafa Çalış, "İlk önce duman çıktı, sonrasında araç gaz yememeye başladı. Aracı sağ tarafa çekip çocukları indirdim ve 5 dakika sürmeden alevler arabayı sardı. Bunların hepsi 5 dakika sürdü. 10 dakikanın içerinde de araç küle döndü. Allah'a şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok. Bu tür olaylarda serinkanlı olmak gerekiyor, panik yapsak belki de aracın içerisinde kalacaktık. Yangın başlayınca emniyet kemerim de takılı kaldı ve zor çıkardım, ona rağmen panik yapmadım" diye konuştu.

Araçta bulunan Rukiye Çavuşoğlu ise yangının bir anda başladığını ve dakikalar içerinde aracın küle döndüğünü söyledi.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hastane yolunda dehşeti yaşadılar: Araç 10 dakikada küle döndü - Son Dakika


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