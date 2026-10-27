Hatay Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşında öldü - Son Dakika
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Hatay Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşında öldü

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Hatay Antakya\'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşında öldü
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Hatay Antakya\'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşında öldü
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Hatay Antakya'da 75. Yıl Bulvarı'ndaki itfaiye kavşağında hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin 48 yaşındaki sürücüsü kamyonun altında kalarak öldü. Olay yerinde kamyonun altındaki motosikleti görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlar dikkat çekerken polis inceleme başlattı.

Hatay'da hafriyat kamyonunun altında kalan 48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu öldü. Kaza sonrası kamyonun altında kalan motosikleti görmek isteyen meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde itfaiye kavşağında yaşandı. B.İ. (24) idaresindeki 41AVU717 plakalı hafriyat kamyonu ile aynı yönde seyir halinde bulunan Adil Devaoğlu (48) idaresindeki 31BCF342 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü kamyonun altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Adil Devaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Devaoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay yerinde; kamyonun altında kalan motosikleti görmeye ve cep telefonuyla görüntülemeye çalışan meraklı vatandaşlarsa dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
MotosikletİncelemeOtomobil3. SayfaAntakyaGüncelPolisHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü 48 yaşında öldü - Son Dakika
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