Hatay'da Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Hatay'da Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarptı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın meydana geldiği çevreyolu mevkiinde C.A. isimli bisiklet sürücüsüne, M.Ö. tarafından kullanılan 34 AD 7686 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

14.06.2024 11:58
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Hatay'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antakya ilçesi çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen C.A. isimli şahsa, M.Ö. idaresindeki 34 AD 7686 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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