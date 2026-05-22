Sele kapılarak kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

22.05.2026 14:53  Güncelleme: 14:58
Hatay'da şiddetli yağışlar sonucu çöken köprüden nehre düşen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerince Asi Nehri ile Akdeniz'in birleştiği noktada bulundu.

Hatay'da AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Asi Nehri ve Akdeniz'in birleştiği noktada bulunan cesedin 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu anlaşıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da etkili olan şiddetli yağış kentte yaşamı olumsuz etkilemişti. Aşırı yağışların etkili olduğu Samandağ ilçesi Karaçay Mahallesi'nde bulunan Karaçay Nehri, yağış sonrası taştı. Taşan nehir, Samandağ ile Antakya ilçelerini birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü'nün Samandağ'a gidiş yönünü çökertti. Çökme esnasında köprünün üzerinde giderken nehre düşen araçtaki 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel kayboldu. Olay yerine sevk edilen AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyordu.

Ekiplerin sürdürdükleri çalışmalarda Akdeniz ve Asi Nehri'nin buluştuğu noktada bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu anlaşıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

