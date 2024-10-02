Hatay'da Tır, Otomobili Metrelerce Sürükledi - Son Dakika
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Hatay'da Tır, Otomobili Metrelerce Sürükledi

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Hatay'da bir tır, otomobili önüne alarak sürükledi; yaralanma olmadı ama maddi hasar oluştu.

02.10.2024 09:28
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Hatay'da seyir halindeki tırın aynı istikamette ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderunAntakya yolu Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen tır, aynı istikamette seyir halinde olan otomobili sağ şeritten önüne alarak sol şeride sürüklemeye başladı. Tırın, otomobili metrelerce sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Olayı gören 34 yaşındaki Kemal Güler, "Tır sağ şeritte ilerliyordu. Arabayı görmedi kör noktasına denk geldiği için arabayı altına aldı bayağı bir sürükledi sağ şeritten sol şeride attı. Biz de koştuk yardım etmek için trafik akışını falan durdurduk, yardımda bulunduk. Çok şükür ölümlü bir kaza olmadı maddi hasarlı olarak attılar kazayı" şeklinde konuştu. - HATAY

Hatay\'da Tır, Otomobili Metrelerce Sürükledi
Kaynak: İHA

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