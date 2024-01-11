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Hatay Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı - Son Dakika
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, yürüttüğü hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda İskenderun Çay Mahallesi'nde gerçekleşen evden hırsızlık ve Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisini yakaladı. Ayrıca, Meydan Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan bir kişi ve hapis cezası ile aranan iki kişi de gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şüphelilerini Yakaladı
11.01.2024 - 21:54,
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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen hırsızlık suçlarıyla mücadele çalışmaları sonucunda, İskenderun Çay Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gerçekleşen evden hırsızlık olayı ve Yıldırımtepe Mahallesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi İ.S'yi 9 Ocak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.S.'den 1 adet televizyon, 2 adet hoparlör ve 1 ses sistemi ele geçirildi.

Aynı zamanda, 1 Ocak'ta Meydan Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık yapmakla suçlanan İ.E. ve 1 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.K., suç eşyasını satın alma suçundan 3 bin 800 TL adli para cezası ile aranan E.B de yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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