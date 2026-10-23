Hatay Reyhanlı'da kazada anne ve 4 yaşındaki kızı öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Reyhanlı'da kazada anne ve 4 yaşındaki kızı öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

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Hatay Reyhanlı\'da kazada anne ve 4 yaşındaki kızı öldü, 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Hatay Reyhanlı\'da kazada anne ve 4 yaşındaki kızı öldü, 1\'i çocuk 2 kişi yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Konuk Mahallesi'nde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpması sonucu anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konuk Mahallesi Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde meydana geldi. A.Y. (25) idaresindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 2'si çocuk 4 yayaya çarptı. Otomobilin çarptığı, Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek ile 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 36 yaşındaki anne Ayşe Yetek ve 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek hayatını kaybetti. 1'i çocuk 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Reyhanlı'da kazada anne ve 4 yaşındaki kızı öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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