Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı - Son Dakika
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Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı

Hatay\'da feci kaza: Ölü sayısı 3\'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı
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Hatay'da tır, otomobil ve otobüsün karıştığı kazada ağır yaralanan 29 yaşındaki Ecem Boşça hastanede hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3'e yükselirken, Boşça gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın makaslaması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Ecem Boşça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Boşça’nın yaşamını yitirmesiyle feci kazadaki ölü sayısı 3’e yükseldi.

TIRIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, 13 Ağustos günü Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tırın kontrolü kaybederek makaslaması üzerine, aynı yönde seyreden K.S. yönetimindeki 31 R 0242 plakalı Hatay CSR Seyahat’e ait yolcu otobüsü ve 24 yaşındaki Mert Aysüt idaresindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı.

Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Mert Aysüt ile aynı araçta bulunan Ahmet Baran Çapar (29) kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Ecem Boşça (29) yoğun bakıma kaldırıldı.

Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA GELİNLİKLE UĞURLANDI

Hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Ecem Boşça, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da feci kaza: Ölü sayısı 3'e çıktı, Ecem gelinliğiyle uğurlandı - Son Dakika
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