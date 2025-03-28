Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

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Okulların ara tatile girmesiyle tatilciler bayram için bugünden yola çıktı. Yoğun trafik zaman zaman kazalara da neden oluyor. Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ağır yaralandı.

28.03.2025 12:52
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Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı.

ÖLEN 6 KİŞİDEN 2'Sİ ÇOCUK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Oa343862!:
    Babası eşeğe binerken ,kendileri arabaya binen sığır dolu, cahil sığırlar yolda aman dikkat. 26 15 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Fiat egea linea kağıt gibi araba milyon para verip millet teneke alıyor resmen, Japon arabasından şaşmayacaksın 0 2 Yanıtla
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