Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişi sel ve toprak kaymasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişi sel ve toprak kaymasında hayatını kaybetti

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Hindistan ve Nepal'de sel ve toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişi hayatını kaybetti. Uttar Pradesh'te okullarda eğitime ara verildi, binden fazla ev hasar gördü; 11 kişi kayıp, 46 kişi yaralı, Nepal'in Baglung eyaletinde 3'ü çocuk 4 kişi öldü ve 10 işçi kayıp.

Nepal ve Hindistan'da meydana gelen toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de ise 14 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan ve Nepal'de etkili olan şiddetli yağışın ardından sel ve toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, yaşanan toprak kaymasında Hindistan'da 56, Nepal'de ise 14 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Can kayıplarının ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde görüldüğünü kaydeden yetkililer, 46 kişinin yaralandığını, ülkenin çeşitli bölgelerinde ise binden fazla evin hasar gördüğünü bildirdi. Eyalet genelinde okullarda eğitime ara verilirken selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Toplamda 14 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'de Baglung eyaletinde bir evin toprak altında kalması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 10 Nepalli işçinin kayıp olduğu kaydedildi. Nepalli yetkililer, ülkenin 77 eyaletinin 49'unda sel görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hindistan'da 56, Nepal'de 14 kişi sel ve toprak kaymasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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