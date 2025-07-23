Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL\'lik telefonu böyle çaldı

42 yaşındaki Emma Horne, İngiltere'nin Warrington kentindeki kuaför salonunda geçen ay çalışırken beklenmedik bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Elinde gazete bulunan bir adam, içeri girerek saç kestirmek istediğini söyledi. Emma erkek saçı kesmediğini açıklayınca, adam bunun aslında eşi için olduğunu söyledi.

O esnada Emma, fiyat listesi broşürünü almak için tezgâhın arkasına geçti. Tam bu sırada adam, kuaförün masada duran yaklaşık 56 bin TL (1.300 sterlin) değerindeki Samsung Galaxy S24 Ultra marka telefonunu hedef aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın gazeteyi ustaca telefonun üzerine kapattığı ve ardından yavaşça altına kaydırarak telefonu avuçladığı görülüyor. Salonun içindeki diğer çalışanlar ve müşteriler hiçbir şey fark etmeden adam, Emma'ya broşürü verdikten sonra gazeteyle birlikte telefonu da alarak hızlıca dışarı çıkıyor.

Emma, birkaç dakika içinde telefonunun kaybolduğunu fark etti. Bir müşterisiyle birlikte hemen sokağa çıktı ama hırsız çoktan ortadan kaybolmuştu. Salonun güvenlik kameralarını incelediklerinde ise her şeyin kayıt altına alındığını gördüler.

Olay Cheshire Polisi'ne bildirildi ve soruşturma hâlen devam ediyor.

Emma olayla ilgili şunları söyledi:

"O kadar hızlı oldu ki, salonun içinde sadece birkaç dakika kaldı. Tezgâh arkasına geçip fiyat listesi aldım, o sırada gazeteyi telefonumun üstüne koyup çaldı. Gözümün önünde gerçekleşti, bu beni çok üzdü ve öfkelendirdi."

Telefonunu sadece 8 ay önce satın aldığını ve yeni ödemesini tamamladığını belirten Emma, yaşadığı panikle hemen bankasına gidip tüm kartlarını dondurdu. Bu hamle paralarının çalınmasını önledi ama aynı zamanda kendi hesaplarına da ulaşamaz hale geldi.

"Bütün iş programım, bilgilerim telefondaydı. Her şey bir anda yok oldu," diyen Emma, hırsızın güvenlik kameralarına doğrudan baktığını, yani kamera olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Emma, yaşadığı olaydan sonra artık potansiyel müşterilere karşı daha temkinli olacağını belirtti:

"Genelde herkesi güler yüzle karşılarız, samimi bir salonuz. Ama böyle olaylar insanı tedirgin ediyor. Kameralarımız olmasına rağmen gelip bunu yapabiliyorlar. Dışarda beklediğini görenler olmuş, demek ki beni izleyip telefonumu masaya koyduğumu fark etti."

Cheshire Polisi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"24 Haziran Salı günü saat 11.38'de Time Square, Warrington'daki bir kuaför salonundan telefon hırsızlığı ihbarı alındı. Yaklaşık 30 dakika önce içeri giren ve müşteri gibi davranan bir kişi, masadaki cep telefonunu alıp kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bilgisi olan vatandaşlar www.cheshire.police.uk/tell-us adresinden ya da 101 numaralı telefondan IML2118222 koduyla bize ulaşabilirler."