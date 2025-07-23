Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL\'lik telefonu böyle çaldı
23.07.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL\'lik telefonu böyle çaldı
Haber Videosu

İngiltere'nin Warrington kentindeki bir kuaför salonunda 56 bin TL değerindeki Samsung Galaxy S24 Ultra marka telefon çalındı. Hırsızlık anı salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Gazete ile telefonu örten hırsız, telefonu alarak hızla dışarı çıktı. Telefonun sahibi Emma Horne, durumu fark ederek hemen polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

42 yaşındaki Emma Horne, İngiltere'nin Warrington kentindeki kuaför salonunda geçen ay çalışırken beklenmedik bir hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldı. Elinde gazete bulunan bir adam, içeri girerek saç kestirmek istediğini söyledi. Emma erkek saçı kesmediğini açıklayınca, adam bunun aslında eşi için olduğunu söyledi.

O esnada Emma, fiyat listesi broşürünü almak için tezgâhın arkasına geçti. Tam bu sırada adam, kuaförün masada duran yaklaşık 56 bin TL (1.300 sterlin) değerindeki Samsung Galaxy S24 Ultra marka telefonunu hedef aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın gazeteyi ustaca telefonun üzerine kapattığı ve ardından yavaşça altına kaydırarak telefonu avuçladığı görülüyor. Salonun içindeki diğer çalışanlar ve müşteriler hiçbir şey fark etmeden adam, Emma'ya broşürü verdikten sonra gazeteyle birlikte telefonu da alarak hızlıca dışarı çıkıyor.

Emma, birkaç dakika içinde telefonunun kaybolduğunu fark etti. Bir müşterisiyle birlikte hemen sokağa çıktı ama hırsız çoktan ortadan kaybolmuştu. Salonun güvenlik kameralarını incelediklerinde ise her şeyin kayıt altına alındığını gördüler.

Olay Cheshire Polisi'ne bildirildi ve soruşturma hâlen devam ediyor.

Emma olayla ilgili şunları söyledi:

"O kadar hızlı oldu ki, salonun içinde sadece birkaç dakika kaldı. Tezgâh arkasına geçip fiyat listesi aldım, o sırada gazeteyi telefonumun üstüne koyup çaldı. Gözümün önünde gerçekleşti, bu beni çok üzdü ve öfkelendirdi."

Telefonunu sadece 8 ay önce satın aldığını ve yeni ödemesini tamamladığını belirten Emma, yaşadığı panikle hemen bankasına gidip tüm kartlarını dondurdu. Bu hamle paralarının çalınmasını önledi ama aynı zamanda kendi hesaplarına da ulaşamaz hale geldi.

"Bütün iş programım, bilgilerim telefondaydı. Her şey bir anda yok oldu," diyen Emma, hırsızın güvenlik kameralarına doğrudan baktığını, yani kamera olduğunu bildiğini de sözlerine ekledi.

Emma, yaşadığı olaydan sonra artık potansiyel müşterilere karşı daha temkinli olacağını belirtti:

"Genelde herkesi güler yüzle karşılarız, samimi bir salonuz. Ama böyle olaylar insanı tedirgin ediyor. Kameralarımız olmasına rağmen gelip bunu yapabiliyorlar. Dışarda beklediğini görenler olmuş, demek ki beni izleyip telefonumu masaya koyduğumu fark etti."

Cheshire Polisi olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"24 Haziran Salı günü saat 11.38'de Time Square, Warrington'daki bir kuaför salonundan telefon hırsızlığı ihbarı alındı. Yaklaşık 30 dakika önce içeri giren ve müşteri gibi davranan bir kişi, masadaki cep telefonunu alıp kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bilgisi olan vatandaşlar www.cheshire.police.uk/tell-us adresinden ya da 101 numaralı telefondan IML2118222 koduyla bize ulaşabilirler."

Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı

Teknoloji, İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Gram altın rekor kırdı Gram altın rekor kırdı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
Karşıyaka’ya 15 yıl sonra kötü haber Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
21:22
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
21:21
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu
Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
21:14
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
21:06
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
20:49
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 16:06:54. #7.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.