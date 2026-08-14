Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı - Son Dakika
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Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı

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Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesindeki Omis kenti yakınlarında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. 2'si ağır 10 kişi yaralandı, binlerce kişi tahliye edildi. Yangın kontrol altına alınırken, Adriyatik Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı.

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesinde dün başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması sonucu 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı

2'Sİ AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesindeki sahil kenti Omis yakınlarındaki Lokva Rogoznica'da dün akşam yerel saatle 20.20 sıralarında başlayan orman yangınının şehir merkezine ulaşması korku ve paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim yerlerine sıçrayan yangında çok sayıda ev ve araç küle döndü. Yaklaşık bin bölge sakini ve turist tahliye edildi. Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere en az 10 kişi yaralandı.

Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı

YANGINA HEM KARADAN HEM HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangın, 157 itfaiye personeli tarafından hem karadan hem havadan müdahale edilerek kontrol altına alınırken yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangından etkilenen bölgede Adriyatik Sahil Yolu (D8) ulaşıma kapatılırken Omis çevre yolunda da kısıtlamalar uygulandı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Hırvatistan, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan'da orman yangını: 10 yaralı - Son Dakika
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