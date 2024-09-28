Nasrallah'ın Ölümü: Direniş Güçlenecek - Son Dakika
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Nasrallah'ın Ölümü: Direniş Güçlenecek

Hizbullah, lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'taki saldırısında öldüğünü doğruladı. Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. Hamas, Nasrallah'ın ölümünün direnişi güçlendireceğini belirtirken, İsrail'de güvenlik önlemleri artırıldı ve kalabalık toplanmaları yasaklandı. Beyrut'taki saldırıda can kaybı 11'e, yaralı sayısı ise 108'e yükseldi.

28.09.2024 16:33
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Hizbullah, Hasan Nasrallah'in İsrail'in dün Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Irak'ta 3 günlük yas ilan edildi. Hamas Hareketi, Nasrallah'ın öldürülmesinin direnişi daha da güçlendireceğini vurgularken, güvenlik önlemlerinin arttırıldığı İsrail'de ise bin kişiden fazla kalabalığın toplanması yasaklandı.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahına gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiası doğrulandı. Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, 64 yaşındaki Nasrallah'ın dün Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, "Hizbullah düşmanla mücadeleyi, Gazze ve Filistin'e desteği, Lübnan ile kararlı ve onurlu halkını savunmasını sürdürecek" denildi.

Beyrut saldırısında can kaybı 11'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının ise 108'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, dün akşam Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah lideri Nasrallah'ın hedef alındığını, saldırıda en az 6 binanın vurulduğunu ifade etmişti.

"Direniş daha da güçlenecek"

Gazze'deki Hamas Hareketinden Nasrallah'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Kardeş Lübnan halkına, Hizbullah'taki kardeşlere ve Lübnan'daki İslami direnişe içten taziyelerimizi ve dayanışmamızı iletiyoruz. Bu barbar Siyonist saldırganlığı ve Beyrut'un güneyindeki binalara yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz ve bunu korkakça bir terör eylemi, bir katliam ve iğrenç bir suç olarak görüyoruz. Bu, tüm uluslararası değerleri ve normları hiçe sayan ve uluslararası güvenlik ve barışı açıkça tehdit etmeye devam eden haydut bir oluşum olan işgalin vahşetini kanıtlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Nasrallah'ın Filistin davasına verdiği destek memnuniyetle karşılanırken, ABD'nin İsrail'e verdiği desteği de kınandı. Mesajda, "Bu iğrenç suçtan ve bölgenin güvenliği ile istikrarı üzerindeki tehlikeli etkilerinden Siyonist işgalciyi tamamen sorumlu tutuyoruz. ABD yönetimini de (İsrail'e) verdiği sürekli destekten sorumlu tutuyoruz. Tarih göstermiştir ki direnişin liderleri şehit olduklarında yerlerine daha cesur, daha güçlü ve Siyonist düşmanla mücadelede, onu topraklarımızdan ve bölgemizden yok edene kadar daha kararlı yeni nesil liderler gelmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Nasrallah'ın ölümünün direnişi daha da güçlendireceği ifade edildi.

"Direniş kırılmayacak"

İsrail'e karşı İran destekli ittifakta Hizbullah'ın müttefiki olan Yemen'deki Husi Hareketinden yapılan açıklamada ise, "Direniş kırılmayacak, Lübnan'daki ve tüm cephelerdeki kardeşlerin savaşçı ruhu daha da güçlenecek ve büyüyecek" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ta yas ilan edildi

Irak Başbakanı Şii Muhammed Şiya Sudani, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Irak genelinde 3 günlük yas ilan etti.

İsrail'de güvenlik arttırıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın suikasta uğramasının ardından İç Cephe Komutanlığı'nın İsrail'in merkezindeki etkinliklere kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Hagari, İsrail'in merkezindeki çeşitli bölgelerde bin kişiden fazla kalabalığın bir araya gelmesi yasaklandı. Hagari, ihtiyaç duyulması halinde kısıtlamalarda değişikliklerin olacağını belirtti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Hasan Nasrallah, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, beyrut, Terör, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nasrallah'ın Ölümü: Direniş Güçlenecek - Son Dakika

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