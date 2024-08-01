Orta Doğu\'da sıcak saatler! Gece yarısı çok sayıda roketle İsrail\'e saldırdılar

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"Savaşa girdik, biraz gülün ama çok ağlayacaksınız"

Ortalık bir anda savaş alanına döndü, ölü ve yaralılar var

Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin atıldığı İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Saldırıyı ise Hizbullah üstlendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Saldırıya ilişkin detay verilmezken, sosyal medyada Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı. Bölgede hava savunma sisteminin roketleri imhası sırasında oluşan patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Öte yandan Hizbullah, resmi Telegram hesabından bir açıklama yayımlayarak saldırıyı üstlendi. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği kaydedildi. Ayrıca İsrail'in yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı belirtildi. Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

İSRAİL, GÜN İÇİNDE LÜBNAN'I VURDU

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı ifade edilmişti.

İSMAİL HANİYE VE FUAD ŞÜKÜR SUİKASTLARI

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü. Bu saldırıdan saatler sonra Hamas lideri Haniye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor.