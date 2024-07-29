Huzur şehri Tunceli'de atlı jandarma timi göreve başladı - Son Dakika
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Huzur şehri Tunceli'de atlı jandarma timi göreve başladı

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Tunceli, uzun yıllar terörle anılan bir şehir olmasına rağmen artık huzur şehrine dönüşmüştür. Milli park, tabiat parkı ve mesire alanlarında atlı jandarma timleri görev yapmaya başlamıştır. Timler, özellikle çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Tunceli Valisi ve İl Jandarma Komutanı, atlı jandarma timlerini ziyaret ederek bilgi almışlardır. Tunceli, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeliyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.

29.07.2024 12:13
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Huzur şehri haline gelen Tunceli'de atlı jandarma timi göreve başladı

TUNCELİ - Uzun yıllar adı terörle anılan Tunceli, artık huzur şehrine dönüştü. Bir zamanlar zırhlı araç ve helikopterlerin devriye attığı kentte özellikle milli park ve tabiat parkı ile vatandaşların yoğunlukla kullandığı mesire alanlarında artık atlı jandarma timleri görev yapmaya başladı. Timler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Doğal güzellikleri, temiz su kaynakları, bitki ve yaban hayatı varlığı ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday olan Tunceli'de önemli değişimler yaşanıyor. Bir zamanlar adı terörle anılan kentte terörün bitmesiyle birlikte emniyet ve asayiş hizmetleri de adete boyut değiştirdi. Kentte geçtiğimiz ay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 bisikletli polisten oluşan 'Martı' timinin ardından şimdi de atlı jandarma timleri görev yapmaya başladı. Milli park, tabiat parkı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanlarında devriye görevi yapan atlı jandarma timleri başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, kent sakinleri ile turistlerin yoğun olarak kullandığı Munzur Vadisi'nde devriye görevi yürüten atlı jandarma timlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu turizm kenti olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Ama bundan 10 yıl, 20 yıl önce böyle değildi. İnsanlar buraya gelmekten tedirgin oluyordu. Buralarda piknik yapmaktan milletimiz bu güzelliklerden istifade etmekten tedirgin oluyordu. Fakat çok şükür jandarma teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın ve vatandaşlarımızın fedakarlığıyla güvenlik, asayiş ve huzuru tesis etmek nasip oldu. 10 yıl sonra Tunceli, Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olacak. Tabi büyük bir çalışma, büyük bir yolculuk. Büyük yolculuğa giderken bütün yan yolları da yan fonksiyonları da kullanmak durumundayız. Bunlardan bir tanesi asayiş ve güvenlik hizmetleri. Geçtiğimiz haftalarda emniyetin bisikletli martı timlerini ilk defa ilimizde faaliyete geçirdik. Şimdi ise jandarmamızın atlı asayiş timleri faaliyete girmeye başladı. Daha önce zırhlı araçlarla, helikopterlerle verdiğimiz görünür tedbirleri artık görünmez hale getiriyoruz. ve tıpkı Antalya, Muğla, Akdeniz, Ege'deki gibi asayiş hizmetleri ve faaliyetlerini ilimizde yaygınlaştırmaya başladık. Vatandaşlarımızın da çok büyük teveccühü var. Bundan sonra Tunceli'ni turizm bölgelerinde hem bisikletli martı timlerimizi hem de jandarma atlı timlerimizi sıkça göreceğiz. Jandarma komutanlığımıza yaklaşık 3 ay önce bir teklifle gittik. Atlı birlikler ilimize renk katacak dedik. Proje böyle hayata geçti. İçişleri bakanımıza ve jandarma genel komutanımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Atlı jandarma timlerinin sadece turizm amaçlı kullanılmayacağını aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "Zaman zaman ilimizde kaybolma vakaları oluyor ya da dağcılık faaliyetleri yaparken kırda yaralanma olayları oluyor. Bizim atlarımız araçlarımızın giremediği yerlerde de faaliyette bulunacak. Ama öncelikle trafiğe kapalı alanlarda ve turizm tesislerinde bu güzel görüntüyü bundan sonra sıklıkla göreceğiz" diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu faaliyet öncelikle turizm bölgelerinde yapılıyor. Biz de Türkiye'nin, Anadolu'nun içerisinde kıyısı bulunmaya illerin içerisinde en önemli turizm merkezi olmaya adayız" şeklinde konuştu.

3 buçuk yıldır Tunceli'de ikamet ettiğini dile getiren vatandaşlardan Altuğ Kahraman, "İlk geldiğimizde buralarda piknik yapmaya çekiniyordu. Zırhlı birlikler görünce güvenli olmadığını düşünüyorduk. Artık zırhlı araçlar da görmüyoruz. Atlı birlikleri de görünce güvenli bir ortam olduğunu bilerek ailece güvenle geliyoruz. Her hafta sonu buralardayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Huzur şehri Tunceli'de atlı jandarma timi göreve başladı - Son Dakika

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