Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: 'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: 'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı'

Geniş Video İzle

İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları konuştu. Komşuları, 'İnanç konusunda çok sıkıntılıydı. Hiçbir şeye inanmıyordu' dedi. Zülfikar Kadiroğlu'nun 'Vergi Kaçakçılığı', 'Kötü Muamele', 'Özel Belgede Sahtecilik' olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

24.07.2024 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: "İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı"

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da, bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun komşuları konuştu. Komşuları, "İnanç konusunda çok sıkıntılıydı. Hiçbir şeye inanmıyordu" dedi. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Avcılar'da bir sokak röportajında konuşan şahıs Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırması sırasında Hz. Muhammed'e hakaret etmişti. Daha sonra Zülfikar Kadiroğlu isimli şahıs yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayın ardından şahsın Avcılar'daki esnaf komşuları İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Şahsın inançlara saygısının az olduğunu söyleyen Muharrem Yıldız, "İnançları çok zıt bir insandı. Burada anlattıkları şeyler bize çok ters gelen şeyler. Zaten çoğu zaman sesini kesiyorduk, 'kapat bu konuyu' diyorduk. İnançları çok farklı olan bir insandı. İnançlara fazla saygısı yoktu, inançsız bir insandı" diye konuştu.

Öte yandan tutuklanan Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere toplamda 3 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hz. Muhammed\'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: \'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı\'
Kaynak: İHA

İstanbul, Avcılar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: 'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hz. Muhammed'e hakaret eden adamın komşuları konuştu: 'İnançlara saygısı çok yoktu, inançsız bir insandı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement