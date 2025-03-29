Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi

Silivri\'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi. Yakın zamanda anjiyo olan ve vücudunda 6 stent bulunan Polat, iki gün önce hipertansiyon şikayeti sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

29.03.2025 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi.

"UMARIZ BEKLEDİĞİMİZ SEVKTİR"

Söz konusu gelişmeyi Polat'ın avukatı Erkam Erdem duyurdu. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukat arkadaşımız görüşmek istediğinde cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

İKİ GÜN ÖNCE DE FENALAŞMIŞTI

Polat, iki gün önce hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu cezaevinin revirinde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tedavisi sonrası yeniden cezaevine sevk edilmişti. Polat'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi ise dün kabul edilmişti.

4 YILDA 3 KERE ANJİYO OLMUŞTU

Son 4 yılda 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını anlatmıştı. Polat, şu ifadeleri kullanmıştı: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

İBB'YE YÖNELİK 'TERÖR' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Hakimlik, Polat, Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hipertansiyon, Hipertansiyon, Mahir Polat, İstanbul, Cezaevi, Marmara, 3-sayfa, Gündem, Terör, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Cakar :
    Yedigin hurmalar dokunmasin. 7 11 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hortumladıkları paraları yiyemeden yakalandıkları için üzüntüden olsa gerek vatan hainleri fetö'den ne farkınız var. 0 0 Yanıtla
  • k K:
    Sizin dinini imanınız acıma duygunuz yok mu? Nasıl iktidarsınız nasıl yargılama makamısınız? Adamı yargılamadan önce önce hapishanede kalabilecek sağlıga sahip mi değil mi? Onu öğrenmeniz gerekiyordu. Adam pilerle yasıyor. Siz hapishaneye atmışsınız. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

23:07 Silivri’de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi
22:28 Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
21:54 Diyanet duyurdu İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 23:51:55. #7.12#
SON DAKİKA: Silivri'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement