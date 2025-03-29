Silivri\'de tutuklu bulunan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden hastaneye sevk edildi.

"UMARIZ BEKLEDİĞİMİZ SEVKTİR"

Söz konusu gelişmeyi Polat'ın avukatı Erkam Erdem duyurdu. Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avukat arkadaşımız görüşmek istediğinde cezaevinde olmadığını, ambulansla hastaneye sevk edildiğini öğrendik. Umarız beklediğimiz sevktir. Acil bir durum nedeniyle sevk edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

İKİ GÜN ÖNCE DE FENALAŞMIŞTI

Polat, iki gün önce hipertansiyon rahatsızlığı nedeniyle fenalaşmıştı. İlk müdahalesinin tutuklu bulunduğu cezaevinin revirinde yapılmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tedavisi sonrası yeniden cezaevine sevk edilmişti. Polat'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk talebi ise dün kabul edilmişti.

4 YILDA 3 KERE ANJİYO OLMUŞTU

Son 4 yılda 3 kez anjiyo olan ve 6 stent takılan Polat, emniyetteki ifadesinde sağlık sorunlarını anlatmıştı. Polat, şu ifadeleri kullanmıştı: "Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam 6 stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

İBB'YE YÖNELİK 'TERÖR' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Hakimlik, Polat, Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına hükmetmişti.