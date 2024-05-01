İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 41 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 41 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-34' operasyonlarında 12 ilde toplam 41 DEAŞ terör örgütü şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve büyük miktarda para ele geçirildi.

01.05.2024 07:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1, Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 41 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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