İçişleri Bakanı: \'Kıskaç-12\' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "14 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'güncel yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon lira değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu" dedi. - ANKARA