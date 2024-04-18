İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı: \'Kıskaç-12\' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilde düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda para, ziynet eşyası ve dijital materyallere el konuldu.

18.04.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "14 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'güncel yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon lira değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Amasra'da Tehlikeli Sörf
    11:03 Amasra'da Tehlikeli Sörf

    Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti.

  • Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
    11:03 Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı

    Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

  • Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi
    11:00 Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

    Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, apartman otoparkında bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekileri ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi ve çevredekiler panik yaşadı.

  • Giresun'da Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralandı
    10:59 Giresun'da Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralandı

    Giresun'un Espiye ilçesinde polis kontrolünden kaçan şüpheli aracı takip eden polis aracı kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı
    10:59 Bursa'da Kaçan Şüpheli Şahıs Güven Timleri Tarafından Yakalandı

    Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir şahsı durdurmak istedikleri sırada kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şüpheli şahıs, Güven Timleri'nin amansız takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için kaçtığı öğrenildi.

  • Antalya'da kaza: Otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi
    10:59 Antalya'da kaza: Otomobil yağmursuyu tahliye kanalına devrildi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki araca çarpan otomobil, yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazada yaralanan olmazken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

  • Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu
    10:59 Bayburt'ta kaybolan büyükbaş hayvanlar drone ile bulundu

    Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarmanın drone takibiyle bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kop Dağı eteklerinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

  • Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
    10:58 Gaziantep'te İslahiye'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında İslahiye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış
    10:54 Magandalar balkonda asılı bulunan sepeti nişangah olarak kullanmış

    Rize'de çamaşır asmak için balkona çıkan bir vatandaş, sepetindeki deliği ve yerde bulunan mermi çekirdeğini fark edince şoke oldu. Olayın ardından polise haber veren vatandaş, insanların daha duyarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

  • Kulu'da hareketsiz bulunan 8 günlük bebek hayatını kaybetti
    10:53 Kulu'da hareketsiz bulunan 8 günlük bebek hayatını kaybetti

    Konya'nın Kulu ilçesinde annesi tarafından hareketsiz halde bulunan 8 günlük bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tahkikat başlatıldı.

  • Sultangazi'de At Kesimi Yapıldığı İhbarı Üzerine Baskın
    10:52 Sultangazi'de At Kesimi Yapıldığı İhbarı Üzerine Baskın

    Sultangazi'de at kesimi yapıldığı ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Baskında at eti ve sakatatları ele geçirildi, 3 at ise ahırda bulundu.


10:37 Yeni başkan talimat verdi Zabıtalar Patnos’taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor Yeni başkan talimat verdi! Zabıtalar Patnos'taki hurdacıları tek tek dolaşıp belediye araçlarının parçalarını arıyor
09:59 Mağarada define faciası Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti
09:11 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank’a satıldı 39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
08:27 Bakan Tunç: Mülakatta ’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil Bakan Tunç: Mülakatta 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorusunun yöneltildiği iddiası doğru değil
03:53 ABD’de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz ABD'de konuşan Şimşek: 2026 yılına kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istiyoruz
10:39 Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı Engelli gence sokak ortasında sözlü ve yumruklu saldırı
10:34 Afgan Madencinin Yanmış Cesedi ve Kayıp Böbreği: Organ Ticareti Şüphesi Afgan Madencinin Yanmış Cesedi ve Kayıp Böbreği: Organ Ticareti Şüphesi
10:26 “Halkı tedirgin ediyorsun“ yorumları Naci Görür’ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar "Halkı tedirgin ediyorsun" yorumları Naci Görür'ü isyan ettirdi: Ne kafası bunlar?
10:16 Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım Hakkında babalık davası açılan Uğur Dündar: Kendimden çok eminim, hanımefendinin ailesini bulması için her şeyi yaparım
10:08 Konut satışlarında düşüş Konut satışlarında düşüş
09:46 Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Melek, olaydan 3 gün önce organ bağışında bulunmuş
09:26 MİT’ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı MİT'ten DHKP-C sözde sorumlusu Fehmi Oral Meşe yakalandı
09:20 Azra Akın ikinci kez anne oldu Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi Azra Akın ikinci kez anne oldu! Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 11:03:27. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement