İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar - Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar

12.08.2025 18:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 tarihinde Güzelyalı köyü civarında çıkan ve seviye 3 olarak belirlenen yangın, 12 Ağustos saat 14.25 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Yangını kontrol altına almak için 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 145 gönüllü ve 94 arama kurtarma personeli görev aldı. Yangın sebebiyle toplamda 2220 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

"2025 tarihinde Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. 12 Ağustos içinde bulunduğumuz bugün saat 14.25 itibariyle tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Değerli arkadaşlar bu yangın gerçekten biz gelirken uçaktan bütün güzergahta gezdik. Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden olumsuz etkileyen bir yangındı. Dolayısıyla yangının ilk anından itibaren kıymetli valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK'dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeli ile tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın bugün az önce de söyledim. Saat 14.25 itibariyle kontrol altına alındı. Devletimizin tüm kurum kuruluşları belediyeler komşu vilayetler bu civardaki bütün arkadaşlarımız her biri hiç çağrılmadan bile desek tam da onu anlatmış oluruz. Böyle bir yangın zamanında bizim değerlerimiz neyse onu tam olarak yansıttığımız gibi aynı zamanda AFAD tecrübesiyle Türkiye Acil Müdahale Planı tam kapsamında Çanakkale'de merkezde burada valimizin koordinasyonunda nihayetinde AFAD olarak da hem devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar. Yangını 14.25 itibariyle şükürler olsun ki kontrol altına aldılar. Çanakkalemize tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah tekrarından ve bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkalemizi güzel şehrimizi korusun.

"TOPLAM 2220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ"

Dünkü yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken olumsuz etkilerken güvenli bölgelere tahliye ile ilgili önemli bir hizmet verildi. Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan bu orman yangını sebebiyle 1983 kara yolundan 237 vatandaşımız deniz yolu olmak üzere toplam 2220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Tahliyelerde görev alan özellik deniz tahliyesini anlatmak lazım. Dün ben bunu sosyal medyadan da paylaştım. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Geçici barınma hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız da minnettarlar. Her birine tekrar bakanlar olarak teşekkür ediyorum. Bu 2220 vatandaştan 161'i kendi isteğiyle müracaat ettiler. Biz de onları Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında KYK yurdunda misafir ediyoruz."

Orman Yangınları, İçişleri Bakanı, Doğal Afetler, Güzelyalı, Çanakkale, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
