İddiaya göre Tuzla\'da belediye kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Tuzla'da meydana gelen kazada belediyeye ait kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tuzla Belediyesi'ne ait kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.