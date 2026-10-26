İddiaya göre Tuzla\'da belediye kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

İddiaya göre Tuzla'da belediye kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tuzla İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi'nde iddiaya göre Tuzla Belediyesi'ne ait kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tuzla'da meydana gelen kazada belediyeye ait kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tuzla Belediyesi'ne ait kamyon ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?