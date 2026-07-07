İskenderun'da alkollü sürücü kazası: 2 genç öldü - Son Dakika
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İskenderun'da alkollü sürücü kazası: 2 genç öldü

07.07.2026 09:24
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücü M.E.C.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 2 genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşanan kazada M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla atmış, hurdaya dönen otomobilde 23 yaşındaki Bestami Keleş ile 19 yaşındaki Sudenaz Menekşe ölmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. 

İskenderun'da alkollü sürücü kazası: 2 genç öldü

ALKOLLÜYKEN DİREKSİYONA GEÇTİ

Yaralıların tedavisi sürerken takla atarak 2 gence mezar olan otomobilin sürücüsü M.E.C.'nin hastanedeki kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıktı.

İskenderun'da alkollü sürücü kazası: 2 genç öldü

Öte yandan, kaza öncesi genç grubun Arsuz sahilinde birlikte alkol tükettiği ve ardından araçla gezmeye çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İskenderun, Otomobil, Hatay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da alkollü sürücü kazası: 2 genç öldü - Son Dakika

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