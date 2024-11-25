İkinci bahar hayali kabusa dönünce otomobilinde yaşamaya başladı - Son Dakika
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İkinci bahar hayali kabusa dönünce otomobilinde yaşamaya başladı

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Antalya'da yaşayan Ahmet Yarbaşı, 1,5 yıl önce evlendiği eşi N.Y.'nin boşanma karşılığında 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle satın aldığı evin yarısını talep etmesi üzerine evden ayrılarak otomobilinde yaşamaya başladı. Evinin yarısını ve arabasının parasını talep eden eşi nedeniyle evine dönemeyen Yarbaşı, boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını bekliyor. Yarbaşı, yaşadığı zorlukları anlatarak, 'Arabada yaşamak çok zor' dedi.

25.11.2024 13:33
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Antalya'da 47 yıllık eşi hayatını kaybettikten sonra N.Y. (60) ile evlenen Ahmet Yarbaşı (74) hayatının kabusa döndüğünü söyledi. 1,5 yıl N.Y. ile evli kalan, yaşadıkları nedeniyle boşanma kararı alan Yarbaşı, eşinin boşanmak için 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evin yarısını istediğini belirterek, evden ayrılıp otomobilinde yaşamaya başladığını anlattı. "Arabada yaşamak çok zor diyen Yarbaşı, boşanma davasının bir an önce sonuçlanmasını bekliyor.

KARISINI İSTEKLERİ ARTTI

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ahmet Yarbaşı, hastalıkları nedeniyle bir süredir yatağa bağımlı yaşayan 47 yıllık eşi Leyla Yarbaşı'nı 2020 yılında kaybetti. Arkadaşlarının aracı olmasıyla Ahmet Yarbaşı 2021 yılında tanıştığı N.Y. ile evlendi. İkinci baharını yaşamak için tekrar dünya evine giren Ahmet Yarbaşı'nın evliliğinin ilk üç ayında her şey yolundaydı. Ancak iddiaya göre 3 ay sonra N.Y.'nin Yarbaşı'dan istekleri artınca ikili arasında geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Ahmet Yarbaşı, evden ayrılarak yakınlarının yanına yerleşti.

70 yaşından sonra aradığı mutluluk başını yaktı

EVİNE GİREMEZ OLDU

Boşanma davası da açan Yarbaşı, 32 yıl önce emekli ikramiyesiyle aldığı evine N.Y.'nin aldırdığı uzaklaştırma kararı nedeniyle giremez oldu. Yarbaşı'nın çocuklarının araya girmesiyle tekrar barışan çift, yine benzer sorunlar yaşamaya başladı. Bunun üzerine Ahmet Yarbaşı boşanmak istediğini söyleyince iddiaya göre N.Y. ise Yarbaşı'nın 32 yıl önce aldığı evinin ve arabasının yarısını isteyip, evden çıkmayacağını belirtti. Ahmet Yarbaşı 1,5 ay önce evden ayrıldı. Davanın devam ettiği sırada Yarbaşı, sokak üzerine park ettiği otomobilinin içerisinde yaşamaya başladı. Gündüzleri arkadaşlarının iş yerlerine giden Yarbaşı, geceleri ise battaniyesi ve eşyalarıyla arabasında uyuyor.

70 yaşından sonra aradığı mutluluk başını yaktı

"SÜREKLİ LAF SOKUYOR, HAKARET EDİYORDU"

Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Ahmet Yarbaşı, "Eşim vefat ettikten 1 sene sonra arkadaşlarımın vasıtasıyla evlendim. İlk 3 ay her şey yolundaydı. Daha sonra eşim değişmeye başladı. Sürekli bir şeyler istemeye başladı ancak maddi durumum yetmediği için aramız açıldı. Evi terk edip dava açtım. 4 ay kadar ayrı kaldık. Bu sırada uzaklaştırma kararı aldırdı. Sonra kızımın vasıtasıyla barıştık ancak 12 gün sonra yine benzer şeyler oldu. Boşanmak istediğimi söyleyince 'Ben boşanmam' dedi. Ancak tekrardan boşanma davası açtım dedi. Davanın bir an önce sonlanmasını beklediğini belirten Yarbaşı, Evden kendim ayrıldım. Sürekli bana laf sokuyor, hakaret ediyordu. Ben de ters bir şey söylememek için ayrıldım. Evi ben 32 sene önce emekli ikramiyemle almıştım. Kendisi evden de çıkmıyor. Evin yarısını ve arabanın parasını istiyor. Kendi evime dönmek istiyorum. Sağda solda arabada yaşıyorum. Bazen akrabalarımın yanına gidiyorum. Arabada yaşamak çok zor" diye konuştu.

İkinci bahar hayali kabusa dönünce otomobilinde yaşamaya başladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İkinci bahar hayali kabusa dönünce otomobilinde yaşamaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adnan Üstün:
    ikinci bahar olmamış abicim seninki resmen cehennem olmuş allah iyilerle karşılaştırsın 2 0 Yanıtla
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