İlkadım'da İşgal Sınır Çizgisi Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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İlkadım'da İşgal Sınır Çizgisi Uygulaması Başlatıldı

İlkadım\'da İşgal Sınır Çizgisi Uygulaması Başlatıldı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, işgal sınır çizgisi uygulaması ile şehrin düzenini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Zabıta ekipleri, işletmelere belirlenen mesafelere uyum sağlamaları için 10 günlük süre verdi.

30.09.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İşgal sınır çizgisi uygulamasında istediğimiz, kentte bir düzen ve standart olması. Bu düzeni sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Mahallesi Gürbüz Sokak'ta işgal sınırı çizgisi uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, sokakta bulunan çay ocakları ve kafelere, işgal sınır çizgisi olan 1 metre 10 santimetrelik mesafeye uymaları konusundan uyarılarda bulundu. Zabıtalar, işletmelere platform, masa ve sandalyelerin belirlenen mesafeye çekilmesi için 10 günlük süre tanındı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Uygulamaya riayet eden tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşların şikayetleri vardı"

İşgal sınır çizgisi uygulamasından dolayı hem vatandaşlardan hem de esnaflardan teşekkür aldıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun bir büyükşehir, İlkadım da Samsun'un merkezi, kalbi. Şehrimizin bir standarda, bir düzene kavuşması gerekiyor. Bizi işgal sınır çizgisi düzenlemesine yönlendiren unsur; hane halkı dediğimiz, o bölgede oturan vatandaşlarımızın şikayetleridir. Vatandaşlarımız, 'biz rahatsız oluyoruz, sokaklarımız tamamen kapatıldı, yürüyecek alan bulamıyoruz' şeklinde şikayetlerde bulundu. Biz de istedik ki hem esnafımız mağdur olmasın hem de hane halkı huzursuz ve rahatsız olmasın, işgal sınır çizgisini belirleyelim, vatandaşımız ve esnafımız buna riayet etsin. Bu uygulamamıza uyan esnafımıza teşekkür ediyorum. Hane halkından ve esnafımızdan da uygulamadan dolayı teşekkür alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız kentte düzen ve standart"

İlkadım'da bir düzen ve standart olması için gayret gösterdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Bizim, esnafımızın ticaretiyle, ekmeğiyle oynamak gibi bir derdimiz asla yok. İşgal sınır çizgisi uygulamasında istediğimiz, kentte bir düzen ve standart olması. Bundan sonra da bu düzeni sağlamaya devam edeceğiz. Bütün kurumlarımız, şehrin düzeninin sağlanması için gayret gösteriyor. Bizler de alınan kararların uygulayıcısıyız. Önceliğimiz hep vatandaşımızdır. Belediye başkanlığına talip olduğumuzda dedik ki; vatandaşımızın her anında hep yanında olacağız. Vatandaşımızın her derdinde, her probleminde bundan sonra da yanında olmaya, var olmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımızın tamamı, vatandaşımızın şehirdeki konforunu arttırmak, yaşam standardını arttırmak içindir. Bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İlkadım'da İşgal Sınır Çizgisi Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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