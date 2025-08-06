Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti\'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye gündemine oturan "sahte diploma" soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BU YAPILANLAR JİLETLE KAZINACAK"

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

"PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, 35 kamu görevlisine ait e-imzanın oluşturulduğu, sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı, bu yolla özellikle diploma ve diğer resmî belgeler üretilmeye çalışıldığı belirlendi.

Sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı ve bu yolla özellikle diploma gibi resmi belgeler üretilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde suç şebekesinin 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması ürettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 220 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ziya Kadiroğlu

ÇETE LİDERİ ZİYA KADİROĞLU

Öte yandan; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve örgütün lideri olarak anılan Ziya Kadiroğlu'nun benzer bir yapılanmanın lideri olarak daha önce de yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin başında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadiroğlu hakkında 'Suç örgütü kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak bu davadan beraat eden Ziya Kadiroğlu'nun geçmişte de birçok kez benzer suçlamalarda adı geçtiği öğrenildi. 1999'dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da 'Örgüt lideri' suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Ziya Kadiroğlu'nun yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

Mıhyeddin Yakışır

Kadiroğlu'nun birçok yasa dışı işi "müptezel" diye bahsettiği sağ kolu Mıhyeddin Yakışır ile birlikte yaptığı öğrenildi. Çetenin sır küpü olan Yakışır'ın en çok sahte diploma yapan kişi olduğu ve ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptığı öne sürüldü.