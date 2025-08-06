Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti\'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti
06.08.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamu kurumlarının yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlemesine yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu durum bir yıl önce tespit edildi, sahtekarlık yapan kim varsa devletten söküp atacağız. Arkadaşlarımızla ilgili olan iddialara prim vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye gündemine oturan "sahte diploma" soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Sahte diploma, sürücü belgeleri konusunda devlet içinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışan suç şebekesi vardır. Bu konu devlet kurumları tarafından 1 yıl önce tespit edilmiş ve Ankara Savcılığı'nca bu soruşturmalar yürütülmüştür. Bu senenin 21 Mayıs'ı itibariyle davaya dönüştürülmüştür, deliller toplanmıştır. Her şey takip edilip dosyaya konulmuştur. Devlet kurumlarının 1 yıl önceden fark ettiği durum söz konusudur. İlgili kurumlar uyarılmıştır. Sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BU YAPILANLAR JİLETLE KAZINACAK"

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlarımıza yönelik iftiralara pirim vermeyeceğiz. Sahtecilik yapan ne varsa söküp atacağız. Kurumlarımız görevini yapmaktadır. Gereği yapılacaktır ve bütün bu yapılanlar jiletle kazınacaktır. Hukuk, emniyet görevini yapmaktadır. Dezenformasyonlar ortaya çıktı ve bunların hepsi yalanladı.

"PARTİLİ ARKADAŞLARIMIZA SALDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bunu partiler arası tartışmaya çevirmeye çalışıyorlar. Partili arkadaşlarımıza saldırmaya çalışıyorlar. Bunlar sabotaj girişiminden başka bir şey değil. Tutuklular var, adli kontrol altında olanlar ve hakkında işlem yapılanlar var. İlk fark edildiği andan itibaren gereği yapıldı. Konu bir yargı sürecine dönüşmüştür. Bize ulaşan her türlü bilgiyi paylaşacağız. İyi niyetli uyarılara teşekkür ediyoruz ama bunu partizanca tartışmaya çevirmeye çalışacak sabotajlara izin vermeyeceğiz."

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, 35 kamu görevlisine ait e-imzanın oluşturulduğu, sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı, bu yolla özellikle diploma ve diğer resmî belgeler üretilmeye çalışıldığı belirlendi.

Sahte belgelerle üretilmiş elektronik imzalar kullanılarak bazı kamu sistemlerine erişim sağlandığı ve bu yolla özellikle diploma gibi resmi belgeler üretilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde suç şebekesinin 57 sahte üniversite diploması, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise diploması ürettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 220 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Aralarında örgüt üyelerinin de bulunduğu 37 kişi tutuklandı, 150 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ziya Kadiroğlu

ÇETE LİDERİ ZİYA KADİROĞLU

Öte yandan; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ve örgütün lideri olarak anılan Ziya Kadiroğlu'nun benzer bir yapılanmanın lideri olarak daha önce de yargılandığı ortaya çıktı. 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin başında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadiroğlu hakkında 'Suç örgütü kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak bu davadan beraat eden Ziya Kadiroğlu'nun geçmişte de birçok kez benzer suçlamalarda adı geçtiği öğrenildi. 1999'dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da 'Örgüt lideri' suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Ziya Kadiroğlu'nun yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

Mıhyeddin Yakışır

Kadiroğlu'nun birçok yasa dışı işi "müptezel" diye bahsettiği sağ kolu Mıhyeddin Yakışır ile birlikte yaptığı öğrenildi. Çetenin sır küpü olan Yakışır'ın en çok sahte diploma yapan kişi olduğu ve ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptığı öne sürüldü.

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • ali ihsan Akyol:
    Yalan hayatınız . Ne beklediniz akp de sahte olmayan birşey var mı 41 8 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    CHP'li ekremden öğrenmiş heeeere 0 3
  • Serdengeçti:
    Bu da moda oldu madem tespit edildi niye gereken yapılmadı durun ben söyliyim ucu AKP’ye dokunuyordu çünkü 35 3 Yanıtla
  • subutay baybars:
    Ancak konu ekrem imamolu olunca zalimleştiniz adamın diplomasıda sahte deil sadece etik olmayan bir üsülle yatay geçiş yapmıştır 20 17 Yanıtla
    mehmet polat:
    aynen onlar da diyor zaten diploma sahte değil ama geçişteki usulsüzlük etik değil yükün kıbrıs'taki üniversiteyi tanımlanmadığı üniversiteler içerisinde olduğundan dolayı 0 0
  • tolgahanarman27:
    bu kadar erken davranmayın ya , sahte diploma ile ameliyata girsin , bir kaç kişi sakat kalsın , bir kaç kişi ölsün , bunlar eğitim versin , emekli olmadan yakalansa yeter … 26 2 Yanıtla
  • Diyego Can:
    hepsi yalan dolan 22 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
30 yıl önce dikilen Agave bitkisi çiçek açtı, turistler görmek için alana koştu 30 yıl önce dikilen Agave bitkisi çiçek açtı, turistler görmek için alana koştu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Ankara’da aç kalan ayı restoranı bastı Ankara'da aç kalan ayı restoranı bastı
Beyaz Saray çatısına çıkan Trump’tan ’nükleer füze inşa edeceğiz’ çıkışı Beyaz Saray çatısına çıkan Trump'tan 'nükleer füze inşa edeceğiz' çıkışı
Tarihi komisyonun Meclis’teki ilk toplantısı sona erdi Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi
Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi Yoğun trafiği atlatmak için çim alandan ilerledi
Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı Acı haberi basın toplantısında alan Mourinho gözyaşlarını tutamadı
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar 999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar

16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
23:39
Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
Rezilliği ortaya çıkan esnaf zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
22:56
Sıcaklık rekorunu Siirt’in Kurtalan ilçesi kırdı
Sıcaklık rekorunu Siirt'in Kurtalan ilçesi kırdı
22:50
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Yunus Akgün 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı
22:26
Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
Sahte diploma skandalında adı geçen Volkan Uçak: Başvurduğum yeri danışmanlık firması diye düşündüm
21:50
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu
21:11
Dışişleri Bakanı Fidan’ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diploması ile ilgili iddialara belgelerle yalanlama geldi
20:45
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım
Alkollü araç kullanırken yakalanan gurbetçi bedelini ağır ödedi: Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?
20:43
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
GBT kontrolü yapmak isteyen jandarma ekiplerine saldırı: Seni sivilken vururum, öldürürüm
20:40
999 kişi dönerden zehirlenmişti Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
999 kişi dönerden zehirlenmişti! Bilirkişi raporunda korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 17:32:26. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Devlet kurumları durumu bir yıl önce tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.