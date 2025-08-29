İnegöl\'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Akpınar Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Adnan Y. (63) oğlunun aracıyla evli olan kızının evinin önüne gitti.
Baba, iddiaya göre daha tartışma yaşadığı sırada damadı Okan B'ye (36) ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp hızla kaçtı. O sırada damadı da aracın arkasından koşmaya başladı.
Yaklaşık 200 metre ileride Adnan Y. Yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı baba ve damadı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
