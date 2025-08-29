İnegöl'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu - Son Dakika
İnegöl'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu

İnegöl\'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu
29.08.2025 02:59
İnegöl\'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu
Damadının aracını çalan baba, tarlaya uçtu; sürücü yaralandı, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Akpınar Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Adnan Y. (63) oğlunun aracıyla evli olan kızının evinin önüne gitti.

Kayınpeder, damadından çaldığı araçla tarlaya uçtu

TARTIŞMADA DAMADININ ARACINI ÇALDI

Baba, iddiaya göre daha tartışma yaşadığı sırada damadı Okan B'ye (36) ait 35 BTV 420 plakalı otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp hızla kaçtı. O sırada damadı da aracın arkasından koşmaya başladı.

OTOMOBİLLE TARLAYA UÇTU

Yaklaşık 200 metre ileride Adnan Y. Yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayınpeder, damadından çaldığı araçla tarlaya uçtu

KAYINPEDER VE DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Yaralı baba ve damadı ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de Damat Kaçan Babanın Aracı Tarlaya Uçtu - Son Dakika
