Tuvaletini yaparken vurulan adam, silahı ateşleyen kişiyi itiraf etti

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İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

İlginç olay 15 Şubat'ta Bursa'da meydana geldi. Arkadaşı Y.A. ile otomobilin içinde oturan O.A. , tuvaletini yapmak için araçtan indi. Yeşil alana tuvaletini yapan adam nereden geldiği belli olmayan 2 kurşunla bacağından ve kalçasından yaralandı.

Kanlar içinde kalan adam, arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, O.A.'yı vuran kişinin yanındaki arkadaşı olduğunu tespit etti. Yaralının hastanedeki tedavisi sırasında arkadaşının da yanında olduğu görüldü.

KENDİSİNİ ARKADAŞININ VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, O.A.'nın itirafıyla kendisini yaralayanın arkadaşı Y.A. olduğunu belirledi. Yaralı O.A. ifadesinde, "Y.A.'nın tabancayla oynadığı sırada bir anda tabanca patladı. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim" dedi.

Y. A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından Y. A.'nın, yaralı arkadaşının başında tedavi olurken beklediği de dikkatlerden kaçmadı.