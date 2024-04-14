İran, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısına karşılık verdi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Siyonist rejim topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füzelerin ateşlendiğini duyurdu.

İran, İsrail topraklarını insansız hava aracı ve füzelerle hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarına düzinelerce insansız hava aracı ve füze ateşledi" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'a ait konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ve Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ile Hüseyin Aminullah hayatını kaybetmişti. - TAHRAN