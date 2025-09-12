İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
12.09.2025 11:31
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
ABD'de Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda öldürülmesi ve siyasi aktivist Charlie Kirk'ün suikastının ardından Dallas'ta da kan donduran bir olay yaşandı. 37 yaşındaki adam, çamaşır makinesi kullanımı nedeniyle tartıştığı iş arkadaşına palayla saldırdı. Kadının başını kesen cani daha sonra asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

ABD son günlerde art arda yaşanan korkunç olaylarla çalkalanıyor. Ülkeye Rusya- Ukrayna savaşından kaçarak sığınan Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda katledilmesi, ardından siyasi aktivist Charlie Kirk'ün uğradığı suikast ülkeyi ayağa kaldırmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Dallas'ta kan donduran bir olay daha yaşandı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TARTIŞMASI VAHŞETLE BİTTİ

Dallas'taki Downtown Suites adlı motelde temizlik görevlisi olarak çalışan 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez ile 50 yaşındaki iş arkadaşı Chandra Nagamallaiah arasında çarşamba günü tartışma çıktı.

Tanıkların ifadesine göre Nagamallaiah, arızalı olduğu için çamaşır makinesini kullanmaması gerektiğini söylemek istedi. Ancak mesaj başka bir çalışan aracılığıyla iletilmeye çalışılınca Cobos-Martinez öfkeye kapıldı.

PALAYLA BAŞINI KESİP ÇÖPE ATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Cobos-Martinez, odadan çıkıp elinde pala ile geri döndü. İş arkadaşını defalarca bıçaklayan saldırgan, kaçmaya çalışan Nagamallaiah'ı kovaladı, eşinin ve oğlunun engelleme çabalarına rağmen saldırıya devam etti.

Polis kayıtlarına göre saldırgan, kadının başını kesti. Ardından Chandra'nın kafasını asfaltta yuvarlayıp çöpe attı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, saldırganı elinde pala ile kaçarken gördü. Polis kısa sürede zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde kurbanın yaka kartı, anahtar kartı ve cep telefonu bulundu.

Dallas Polis Merkezi'nde sorgulanan Cobos-Martinez, suçunu itiraf etti.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Mahkeme kayıtları, zanlının şiddet geçmişini ortaya koydu. 2018'de ağırlaştırılmış saldırı suçundan ceza alan Cobos-Martinez, Houston yakınlarındaki Harris County Cezaevi'nde bir yıl hapis yatmıştı.

2023'te ise California eyaletinde araba gaspı, hürriyeti kısıtlama ve mahkemeye çıkmama suçlarından hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca zanlının göçmenlik ihlali nedeniyle de gözaltında tutulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ukrayna, Göçmen, Güncel, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz - Son Dakika
