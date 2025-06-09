İspanya, İsrail'in Madleen Gemisi'ni Protesto Etti - Son Dakika
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İspanya, İsrail'in Madleen Gemisi'ni Protesto Etti

09.06.2025 15:55
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İspanya Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisine el konulmasını kınadı ve İsrail Maslahatgüzarını çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan Madleen gemisinin alıkonulmasının ardından İsrail'in İspanya Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı bakanlığa çağırdı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne giden Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisi Madleen'e baskın düzenlemesinin ardından birçok ülke ve kuruluştan tepkiler yükseldi. İspanya Dışişleri Bakanlığı, gemiye yapılan müdahalenin ardından İsrail'in İspanya Maslahatgüzarı Dan Poraz'ı "protesto" amacıyla bakanlığa çağırdı.

"Fransız vatandaşlarının geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasını istedik"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ise yaptığı açıklamada, gemide bulunan 6 Fransız vatandaşının "hızlı bir şekilde geri dönüşlerinin kolaylaştırılması"nı istediklerini söyledi. Barrot, "Gemiye el konulduğu anda konsolosluk korumamızı devreye sokmak ve İsrail topraklarına ulaştıklarında onları ziyaret etmek için talepte bulunduk. Durumlarını belirlemek ve Fransa'ya hızlı dönüşlerini kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

"Madleen'in insani yardımları ulaştırmasına izin verilmeliydi"

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, İsrail'in Madleen gemisine el koymasını kınadı. Bu eylemin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" ifade eden Callamard, "Uluslararası Adalet Divanı'nın da tanıdığı şekilde işgalci güç olan İsrail'in, Gazze'deki sivillerin yeterli gıda ve ilaç almasını sağlamak gibi bir hukuki yükümlülüğü vardır. Madleen'in insani yardımları ulaştırmasına izin verilmeliydi" açıklamasını yaptı.

Ülkelere "bugüne dek yaptıklarından çok daha fazlasını yapma" çağrısında bulunan Agnes Callamard, "Ortada süren bir soykırım var. Askeri işgal. Irkçılık. Gazze'deki Filistinliler açlıktan ölüyor. İnsani yardım çalışanları hedef alınıyor. Yardım engelleniyor" ifadelerini kullandı.

"Bu, Filistinlileri açlığa ve katliama sürüklemeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır"

Avrupa Parlamentosu'nda 46 üyesi bulunan Sol Grup tarafından yapılan açıklamada, Madleen'e el konulması "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirilirken, "Gemi mürettebatının tutuklanması ve insani kriz içindeki bir halka ulaştırılması gereken yardımın el konulması kabul edilemez. Bu, Gazze'deki Filistinlileri açlığa ve katliama sürüklemeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır" denildi.

Grup, "Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun bu yasa dışı gözaltını güçlü şekilde kınamasını, tüm mürettebatın koşulsuz ve derhal serbest bırakılmasını talep etmesini ve İsrail'in insani yardımın Gazze'ye engelsiz girişine izin vermesi için baskı yapmasını" istedi. Açıklamada, "Siyasi dayanışma bir suç değildir; soykırım suçtur. Özgürlük Filosu mürettebatını serbest bırakın" ifadelerine yer verildi.

"İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri öldürme geçmişine sahiptir"

Avustralya Yahudi Konseyi açıklamasında da, İsrail güçleri tarafından durdurulan Özgürlük Filosu'ndaki aktivistler için "derin endişe" duydukları vurgulandı. Konsey yetkilisi Sarah Schwartz yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümetini, geminin derhal serbest bırakılması ve mürettebatın güvenliği için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri öldürme geçmişine sahiptir ve Özgürlük Filosu mürettebatının güvenliğini sağlama konusunda güvenilir değildir" diye konuştu.

Batılı ülkelerin İsrail'in uluslararası hukuku ihlallerine karşı süren eylemsizliğini kınayan Schwartz, "Aylar geçmesine rağmen anlamlı bir insani yardım Gazze'ye ulaşmamıştır. Gazze'deki Filistinliler artık açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

"Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermeli"

BM Raportörü Francesca Albanese, Madleen mürettebatıyla telefondayken onların gözaltına alındığını aktardı. Albanese yaptığı açıklamada, "Madleen derhal serbest bırakılmalı. Ablukayı kırmak devletler için hukuki bir görev, hepimiz için ise ahlaki bir zorunluluktur. Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermeli. Birlikte yelken açarlarsa, durdurulamaz olurlar" ifadelerini kullandı. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İspanya, İsrail'in Madleen Gemisi'ni Protesto Etti - Son Dakika

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