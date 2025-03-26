Kavgayı ayırmak isteyen esnafın kulağını ısırdı

Isparta'da Sanayi Mahallesi 3241 Sokak üzerinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yabancı uyruklu bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pompacıyla tartışmaya başladı.

DEMİR SOPAYLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki esnaf da olaya müdahil oldu. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde demir sopa bulunan yabancı uyruklu şahsın çevredeki vatandaşlara saldırdığı anlar yer aldı.

"BİR ANDA KULAĞIMI ISIRDI"

Kavgayı ayırmak için araya giren esnaf Mustafa Turan yabancı uyruklu şahıs tarafından kulağından ısırıldı. Yaşadıklarını anlatan Turan, "Bir şahıs arabasından demir bir sopa çıkardı ve herkese vurmaya başladı. O esnada dükkanımdaydım, kavgayı görünce ayırmak için gittim. Elindeki sopayla herkese saldırıyordu, ben de araya girdim ve bana da vurmasın diye onu yere yatırmaya çalıştım. O sırada boynundan tutarak yere yatırırken bir anda kulağımı ısırdı. Bir süre ısırmaya devam etti, kendimi savunmak için vurduğumda yere düştü. Sonrasında esnaf araya girerek bizi ayırdı. O an şahıs olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı" dedi. Esnaf Mustafa Turan, konuyla ilgili şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.