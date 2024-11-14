Isparta\'da Siber Dolandırıcılık Uyarısı

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Isparta'da 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen olayların açıklandığı Valilik'te düzenlenen güvenlik toplantısında, Vali Abdullah Erin, Ispartalı vatandaşlara siber dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunarak, "Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmamaya özen gösterin" dedi.

Isparta Valiliğinde Vali Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Güneş ve İl Jandarma Komutanı Yunus Emre Karamanlıoğlu'nun katılımıyla 2024 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi.

Güvenlik toplantısında Vali Erin'den Ispartalılara uyarı

Toplantıda siber dolandırıcılık konusunda Ispartalı vatandaşlara seslenen Vali Erin, "Kaynağını bilmediğiniz, tanımadığınız ve güvenmediğiniz mesajlara, e-postalara, aramalara ve bilinmeyen web adresi linklerine tıklamamanız konusunda uyarılarımızı sürdürüyoruz. Kişisel bilgilerinizi tanımadığınız kişilerle paylaşmamanız gerektiği konusunda da dikkatli olmanızı rica ediyoruz. Şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramanızı, ev, araba, ikinci el eşya, arsa ve internet alışverişlerinde kaparo, ön ödeme veya para göndermekten kaçınmanızı öneriyoruz. Emekli, yaşlı ve yalnız yaşayan aile büyüklerinizin de tanımadıkları numaralardan gelen aramaları açmamaları, kuyumcudan veya bankadan aldıkları para ve ziynet eşyalarını kendisini polis ya da savcı olarak tanıtan kişilere teslim etmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ekim ayında 107 aranan şahıs yakalandı

Isparta'da 2024 yılı Ekim ayı arama ve yakalama verilerini açıklayan Vali Erin, ekim ayında toplam 107 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Halen arananlar arasında 0-5 yıl cezası olan 75 kişi, kesinleşmiş 0-5 yıl cezası olan 77 kişi ve 20 yıl ve üzeri ceza almış 49 kişi bulunduğunu ifade eden Vali Erin, "Bu dönemde kasten yaralamadan 12, dolandırıcılıktan 16, cinsel saldırı ve tacizden 3, kasten öldürmeden 2, hırsızlıktan 15 ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin hapis cezası dağılımında ise 0-5 yıl arası 58 kişi, 5-10 yıl arası 7 kişi ve 10-20 yıl arası 3 kişi bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Kişilere karşı işlen suçlarda Türkiye ortalaması üzerindeyiz"

2023 yılında kişilere karşı işlenen suçların ilk 10 ayda 7 bin 755, 2024 yılının aynı döneminde ise 7 bin 223 olduğunu belirten Vali Erin, "Kişilere karşı işlenen suçlarda, 2023 yılının ilk 10 ayına kıyasla yüzde 6,8 oranında bir azalma olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 98.2 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktayız" dedi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli bir azalma var

Vali Erin, mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli bir azalma olduğunu belirterek, 2023 yılının ilk 10 ayında 3 bin 262 olan suç sayısının, 2024 yılının aynı döneminde 2 bin 289'a düştüğünü ifade etti. Erin, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yaklaşık yüzde 30 oranında bir azalma olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Isparta'da 336 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Isparta Valisi Erin, bu dönemde göçmen kaçakçılığına karışan 31 organizatörün yakalandığını, yedi şüphelinin tutuklandığını ve yakalanan 336 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini belirtti. Vali Erin, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen mobil güç noktası aracı sayesinde, yabancı uyruklu şahısların sorgulama işlemleri hızlı bir şekilde yürütüldü. 27.05.2024 - 31.10.2024 tarihleri arasında yapılan sorgulamalarda 3 bin 257 yabancının yasal kalış izni olduğu tespit edilirken, 41 yabancı geri gönderme merkezine sevk edildi. Ayrıca, 4 geçici koruma kaydı olmayan Suriye uyruklu şahıs ile başka illerde kaydı olup kendi iline dönmesi gereken 15 Suriye uyruklu şahıs hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır" dedi. Erin, Isparta'da yaşayan 13 bin 294 kişiden 7 bin 234'ü Suriye uyruklu iken, Afganistan uyrukluların bin 667, İran Uyrukluların 896 ve Yemen, Sudan ve Somali gibi ülkelerden gelen vatandaşların sayısı ise 2 bin 897 kişiden oluştuğunu açıkladı.

805 bin 939 araç ve sürücünün denetlendi

Vali Erin, 2024 yılı ilk 10 ayında toplam 805 bin 939 araç ve sürücünün denetlendiğini açıkladı. Aynı dönemde, sürücülere kesilen trafik cezasının toplam 24 bin 167 olduğunu belirten Vali Erin, araç plakalarına yazılan ceza sayısının 2024 yılı ilk 10 ayında geçen yıla göre yüzde 36 artarak 488 bin 909'a ulaştığını duyurdu. Ayrıca, yolculara yazılan cezalarda 2023 yılında toplam 10 kişiye ceza kesildiğini, ancak 2024 yılı ilk 10 ayında bu sayının yüzde bin oranında artarak 113 kişiye yükseldiğini açıkladı.

Isparta'da trafik kazaları artış gösterdi

Vali Erin, Isparta'da trafik kazası verileriyle ilgili yaptığı açıklamada, 2024 yılı ilk 10 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 19'luk bir artışla toplam 2 bin 470 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının ise bu yıl bin 722 olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre yüzde 38 oranında bir artış yaşandığını ifade etti. Öte yandan motosiklet kullanıcıların kazalarda daha fazla aktif rol oynadıklarını belirten Vali Erin, motosiklet sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Toplam da kontrol edilen motosiklet sayısında yüzde 98'lik bir artışın meydana geldiğini ifade eden Vali Erin, 2024 yılı ilk 10 ayında toplamda 50 bin motosiklet sürücüsünü denetlediklerini duyurdu.

382 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Erin, Isparta'da 2024 yılı ilk 10 ayında yapılan çalışmalarda toplam 382 adet ruhsatsız silahın ele geçirildiğini ve bu kapsamda da 350 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca kaçakçılıkla mücadele ekiplerinin toplam 137 operasyon gerçekleştiğini, bu kapsamda 55 şüphelinin gözaltına alındığını ve 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Siber Suç Operasyonları: 511 hesap incelendi, 25 gözaltı ve 10 tutuklama

Vali Erin, 2024 yılı boyunca siber suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, suç unsuru tespit edilen 511 hesap ve şahısla ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Ayrıca, terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen 207 hesap hakkında da işlem gerçekleştirildi. Bu kapsamda düzenlenen 4 operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı. - ISPARTA