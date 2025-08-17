İsrail, 6 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda tutukladığı 6 Filistinliyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) aracılığıyla serbest bıraktı.

İsrail, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) aracılığıyla, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde tutukladığı 6 Filistinli sivili serbest bıraktı. ICRC tarafından yapılan açıklamada, komitenin İsrail'de tutuklu bulunan 6 esirin serbest bırakılmasını ve Kissufim geçiş noktasından El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edilmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Açıklamada, ICRC ekiplerinin esirlerin, aileleriyle yeniden bir araya gelmelerini de sağladığı aktarılırken, "Geçtiğimiz Mart ayından bugüne kadar, ICRC 5'i kadın 232 Filistinli esirin tek taraflı olarak serbest bırakılmasını sağladı ve onların Gazze'deki aileleriyle yeniden bir araya gelmelerine yardımcı oldu" ifadeleri kullanıldı. ICRC, İsrail tarafından tutuklu bulunan kişilere erişiminin hala engellendiği belirtti.

"Uyurken üzerimize ses bombaları attılar, askerler hücrelere girerek bizi darp etti"

Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan 6 Filistinliden 2'sinin, insani yardım dağıtım noktalarında gıda yardımına ulaşmaya çalışırken tutuklandığını ve esaret altında kaldıkları süre boyunca kişilerin darp edildiğini, işkence gördüğünü ve hakaretlere maruz kaldığını açıkladı.

Serbest bırakılan esirlerden 17 yaşındaki Kasim Nasir, "İsrail ordusu tarafından 20 Temmuz tarihinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Shakosh bölgesinde kurulan bir insani yardım dağıtım noktasının önünde tutuklanmıştım. Yaklaşık 1 ay boyunca Sde Teiman gözaltı tesisinde kaldım, bu hayatımın en kötü dönemiydi. Bize işkence ettiler. Biz uyurken üzerimize ses bombaları attılar ve özel kuvvet birlikleri hücrelere girerek bizi vahşice darp etti" ifadelerini kullandı. Nasir ayrıca, hapishanelerde 60 ve 70'li yaşlarındaki insanların da tutuklu bulunduğunu, bu kişilerin tutuklanarak işkenceye maruz bırakılmasına bir anlam veremediğini açıklayarak, savaşın son bulması ve İsrail hapishanelerindeki esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Bizler yiyecek almaya çalışan bir grup sivildik"

Serbest bırakılan esirlerden bir başkası olan 18 yaşındaki Eşref El-Halidi de, İsrail ordusunun onu Gazze Şeridi'nin merkezinde Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım merkezinde tutukladığını ve 36 gün boyunca Sde Teiman gözaltı merkezinde kaldığını belirtti. El-Halidi, "Bizler yiyecek almaya çalışan bir grup sivildik, İsrail ordusu etrafımızı sarmadan önce bize ateş açtı. Yaklaşık 30 kişiydik, bazılarımız tutuklandı, diğerleri ise aynı gün serbest bırakıldı. Ben de tutuklananlardan biriydim. Yardım dağıtım merkezinde saldırıya uğradıktan sonra 'Ahrahash' adlı başka bir askeri noktaya götürüldük ve orada tekrar işkence gördük. Ardından özel kuvvetlerin bulunduğu başka bir noktaya götürüldük ve orada da işkence gördükten sonra Sde Teiman hapishanesine götürüldük. Bugün ise artık özgürüm" ifadelerini kullandı.

Hapishanelerdeki birçok Filistinlinin akıbeti bilinmiyor

İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş sırasında, İsrail ordusu kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce Filistinliyi tutukladı. Bunların küçük bir kısmı daha sonra serbest bırakılmış olsa da, Filistinlilerin çoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Gazze'de can kaybı 61 bin 944'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 61 bin 944 kişinin hayatını kaybettiği, 155 bin 886 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. - GAZZE