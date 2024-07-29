İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 363'e, yaralıların sayısı 90 bin 923'e yükseldi. İsrail ordusu, yerleşim yerleri ve ibadethaneler başta olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırarak uluslararası insancıl hukuku çiğniyor. Gazze'deki okulların yüzde 76'sından fazlasının yeniden inşa edilmesi ya da onarıma ihtiyaç duyuluyor.

29.07.2024 13:00
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 363'e, yaralıların sayısı 90 bin 923'e yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılarını 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürdürüyor. Bölgede 297 gündür çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce sivili katleden İsrail ordusu, başta yerleşim yerleri ve ibadethaneler olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırarak uluslararası insancıl hukuku çiğniyor. Dünya devletleri Gazze Şeridi'ndeki katliamı izlemeye devam ederken, can kaybı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırı sonucu 39 sivilin hayatını kaybettiği, 93 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 363'e, yaralıların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen öldürüldü

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 76'sından fazlasının işlevsel olabilmesi için yeniden inşa edilmesi ya da geniş çaplı onarımdan geçmesi gerekiyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı artıyor - Son Dakika

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