Şehit Ayşenur'un Cenazesi Didim'de - Son Dakika
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Şehit Ayşenur'un Cenazesi Didim'de

Şehit Ayşenur\'un Cenazesi Didim\'de

İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın Didim Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'na tekbirler eşliğinde uğurlandı.

14.09.2024 14:51  Güncelleme: 14:58
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İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın Didim Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'na tekbirler eşliğinde uğurlandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cenazede yaptığı konuşmasında, "Bugün burada Türkiye'nin her bir tarafından birlik ve beraberlik içindeyiz. Türkiye'nin kalbinin burada, hatta bütün İslam aleminin kalbinin burada Didim'de attığını biliyoruz. Ayşenur evladımız bundan sonra bütün milletimizin evladıdır. Mekanı Cennet olsun. Allah nur içinde yatırsın ve şehitler ile birlikte kendisini cennet-i alada rabbim ağırlasın. Bugün Türkiye'nin bütün siyasi karakterleri burada, kanat önderlerinin burada olduğunu biliyoruz. 85 milyon bu şehidimize sahip çıktı. Bunu bir mili şehit olarak Ayşenur evladımızı burada sahip çıkıyoruz. Bu cennet vatan toprağında bedenini toprağa vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren müdahale edilmiş, bütün işlemlere müdahale edildi. Adli Tıp Kurumumuzun uluslararası standartlardaki raporu ortaya koymuştur. Devletimiz Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracaktır. Ayşenur evladımızın açtığı bu yolda Filistin davasına Rabbim sahip çıkmayı nasip eder inşallah. Bütün dünya Gazze'deki soykırıma dikkat çekerken, İsrail'in işgalci güçleri Batı Şeria'daki işgali adım adım devam ediyor. Maalesef bazı batı medeniyeti bu işgale seyirci durumda. Batı Şeria'daki bu kanunsuz işgali dikkat çekmek isterken Ayşenur evladımız şehit oldu. Ayşenur yakın mesafeden edilen ateş ile sol kulağının arkasından isabet eden kurşun ile şehit edilmiştir" dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze törenine, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Ayşenur'un Cenazesi Didim'de - Son Dakika

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