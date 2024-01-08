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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü

İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğü bildirildi. Tawil, İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kaydedildi.

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü
08.01.2024 - 23:28,  Güncelleme: 23:28
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İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen SİHA saldırısında, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil öldürüldü.

İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan güvenlik kaynakları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Khirbet Selme'ye düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil'in öldürüldüğünü, saldırıda Tawil'in içerisinde bulunduğu aracın hedef alındığını belirtti.

Ölümü Hizbullah tarafından doğrulanan Tawil, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı olarak kayıtlara geçti. Hizbullah'a 1989 yılında katılan 58 yaşındaki Tawil, İsrail'e karşı çok sayıda saldırıda görev aldı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Lübnan, İsrail, SİHA, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Lübnan'a düzenlediği SİHA saldırısında Hizbullah komutanı öldürüldü - Son Dakika


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