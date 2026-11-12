İsrail Nasser Hastanesi'ne saldırdı, 6 Filistinli öldü, cerrahi binası kapandı - Son Dakika
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İsrail Nasser Hastanesi'ne saldırdı, 6 Filistinli öldü, cerrahi binası kapandı

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İsrail Nasser Hastanesi\'ne saldırdı, 6 Filistinli öldü, cerrahi binası kapandı
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İsrail Nasser Hastanesi\'ne saldırdı, 6 Filistinli öldü, cerrahi binası kapandı
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İsrail'in Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne saldırısında aralarında bir doktor ve 13 yaşındaki çocuğun bulunduğu 6 Filistinli öldü; hastanenin Cerrahi Binası hizmet dışı kaldı. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırıyı kınayıp uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Cerrahi Binası kullanılamaz hale gelirken, Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda, aralarında bir doktor ve 13 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Hastanenin Cerrahi Binası'nı hedef alan saldırıda büyük çapta yıkım meydana gelirken, bina hizmet dışı kaldı. Saldırı, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ağır bir insani krizle mücadele eden bölgede sağlık sistemine yönelik baskıyı daha da artırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı kınadı. Açıklamada, tedavi gören hastaların ve insani görevlerini yerine getiren sağlık personelinin bulunduğu bir sağlık tesisinin hedef alınmasının sağlık sistemine yönelik ciddi bir saldırı olduğu ve sağlık kuruluşlarını, sağlık çalışanlarını ve hastaları koruma altına alan uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık ihlali anlamına geldiği belirtildi. Bakanlık, hastanelere ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sürmesinin hastaların ve yaralıların yaşadığı acıları daha da artırdığına dikkat çekerek, Gazze Şeridi'ndeki ağır insani ve sağlık şartları altında sağlık sektörünün hizmet sunma kapasitesinden geriye kalanları da tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kurumlarına ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunularak hastanelerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması, saldırıların durdurulması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması için acil müdahale talep edildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Sağlık kaynakları, saldırıda hayatını kaybedenlerin 13 yaşındaki Cihad Naim Muhammed Ebu Teylkh, 52 yaşındaki doktor Rızk Ahmed İbrahim Ebu Şeyra, 53 yaşındaki Halid Süleyman İbrahim Ebu Anza, 45 yaşındaki Murad Tevfik Mahmud Ebu Zarifa, 28 yaşındaki Seyf Gazi Müslim Ebu Hatab ve 27 yaşındaki Muhammed Nafiz Musa Ebu Avvad olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu saldırıyı doğruladı

"İsrail Savunma Kuvvetleri, Nasser Hastanesi'nin hedef alındığını doğrularken, saldırının hedefinde Hamas'ın Han Yunus Tugayı Komutanı Muhammed Ebu İsmail'in bulunduğunu ve söz konusu kişinin hastanede saklandığını öne sürdü. Yapılan açıklamada, Ebu İsmail'in "tugaydaki silahlı kişilerin faaliyetlerini yönettiği, İsrail'e yönelik saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğu" ileri sürüldü.

Hamas'tan İsrail'in iddialarına tepki

Hamas, İsrail ordusunun Nasser Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu iddialarının, uluslararası hukuk kapsamında koruma altında bulunan sivil bir sağlık tesisine yönelik saldırıyı örtbas etmeye yönelik olduğu savunuldu.

Hastanenin askeri faaliyetler için kullanıldığı iddiasının saldırıyı meşrulaştırma girişimi olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulunuldu. Hamas, saldırıların durdurulması, İsrailli yetkililerin hesap vermesinin sağlanması ve Filistin halkına yönelik ihlallerin önlenmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıSavaş ve Çatışmaİnsan HaklarıFilistin3. SayfaİsrailSağlıkDünyaSon Dakika

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