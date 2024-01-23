 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastası Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastası Türkiye'ye getirildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda tedaviden mahrum kalarak Türkiye'ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal (67), hayatını kaybetti. Abuhilal, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastası Türkiye\'ye getirildi
23.01.2024 - 14:53,
Abone Ol

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda tedaviden mahrum kalarak Türkiye'ye getirilen kanser hastası Riyad Mahmoud Abuhilal (67), hayatını kaybetti. Abuhilal, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alınan hastalardan biri olan Riyad Mahmoud Abuhilal, Bilkent Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Abuhilal'in cenazesi, Hacı Bayram Veli Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Abuhilal'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
Öte yandan, cenaze namazına Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok da katıldı. Altınok, cenaze namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, İsrail, Riyad, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastası Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 20:59:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kanser hastası Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement